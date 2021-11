Aqualibi rouvrira ses portes le samedi 25 décembre, après cinq mois de fermeture en raison des inondations qui ont frappé le parc wavrien le 16 juillet dernier, a annoncé mercredi sa porte-parole, Justien Dewil.

L'infrastructure technique du parc aquatique avait subi d'importants dégâts après la crue de la Dyle, qui traverse une partie du parc d'attractions Walibi. Trois mètres d'eau ont ainsi déferlé dans les caves du complexe abritant toute la machinerie nécessaire au bon fonctionnement des piscines et toboggans de l'infrastructure.

Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, le Covid safe ticket sera demandé à partir de 16 ans. Le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 10 ans, de l'entrée aux vestiaires, des vestiaires à la sortie et lors des déplacements dans le restaurant attenant.

Le parc d'attractions Walibi, lui aussi durement touché par les inondations, a pu rouvrir le 2 octobre après deux mois et demi de fermeture. Il a accueilli plus de 180.000 visiteurs en octobre, un record pour cette période.

