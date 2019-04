Après une croissance de 83% en 2018, la fintech Edebex proche de l'équilibre

La place de marché permettant aux PME de vendre leurs factures a déjà permis la vente de 300 millions d'euros depuis son lancement en 2013.

"On espérait entre 30 et 35% de croissance en 2018. Nous avons atteint 83%. " Xavier Corman, le CEO de la start-up Edebex, a le sourire. Sa fintech a connu une année 2018 exceptionnelle et, surtout, " atteint enfin le point d'équilibre ". Cette place de marché qui permet aux PME de vendre leurs créances commerciales aurait déjà écoulé pour 300 millions d'euros de factures depuis son lancement en 2...