Après son rachat par le fonds d'investissement Ardian, Pranarôm veut faire tache d'huile

Et une success-story belge de plus qui passe entre des mains étrangères ! Le groupe wallon Inula (Pranarôm, HerbalGem et Biofloral), spécialisé dans les huiles essentielles, la gemmothérapie et les fleurs de Bach, vient d'être vendu pour un peu plus de 500 millions d'euros au fonds d'investissement français Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec 72 milliards de dollars gérés ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie.

