Après l'aéroport de Charleroi, Wizz Air desservira également Brussels Airport à partir du mois de juin prochain. La compagnie aérienne hongroise à bas coûts assurera en effet une liaison quotidienne entre Zaventem et Budapest, annonce-t-elle mardi sur sa page Facebook.

La nouvelle route sera lancée le 1er juin. Wizz Air stationnera alors un Airbus A321neo supplémentaire à l'aéroport de Budapest. Outre la liaison vers Bruxelles, des vols entre la capitale hongroise et les villes ukrainiennes de Lviv et Charkov seront également lancés. Avec l'arrivée de Wizz Air, la route aérienne entre Zaventem et Budapest risque d'être bien chargée puisque Brussels Airlines y est déjà active tandis que la compagnie polonaise LOT veut en faire de même à partir de fin mars prochain. Wizz Air est déjà présent depuis des années à Charleroi, où elle propose de nombreuses liaisons vers l'Europe de l'Est, notamment vers la Hongrie, la Roumanie, la Pologne ou encore la Bulgarie.