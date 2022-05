C'est la fin d'une ère. Apple cesse la production de l'iPod.

L'iPod Touch, seul modèle encore disponible, sera vendu jusqu'à épuisement des stocks et puis ce sera fini.

...

L'iPod Touch, seul modèle encore disponible, sera vendu jusqu'à épuisement des stocks et puis ce sera fini. Créé en 2001, l'iPod a révolutionné la façon dont nous écoutons de la musique. A l'époque, les lecteurs de musique numérique ne sont pas légion et peu efficaces. Innovateur, Apple va faire de son iPod une immense réussite industrielle qui, en 2006, représentait 50% de toutes les ventes de l'entreprise et a presque atteint les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2008. Depuis l'avènement des smartphones et entre autres de l'iPhone (2007), la part du petit baladeur dans le business d'Apple n'a cessé de plonger.