Les syndicats appellent le personnel de la RTBF à arrêter le travail du 23 au 27 septembre afin de dénoncer "l'extinction du statut", confirme lundi à Belga Bernard Gabus, président de l'interrégionale wallonne de la CGSP à la RTBF.

Le syndicat socialiste dénonce une "discrimination dans l'accès à la pension" entre les personnes statutaires et contractuelles. Les représentants du personnel déplorent que plus aucune nomination n'ait eu lieu depuis 25 ans, ce qui porte à conséquence sur la pension accordée en fin de carrière. "Nous demandons depuis 2018 l'octroi d'un statut par un décret du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles", explique M. Gabus, précisant que l'action vise en priorité à interpeller la ministre francophone des Médias, Bénédicte Linard.

Les modalités de la grève - et du service minimum - doivent encore être précisées lors d'un comité d'entreprise prévu ce lundi.

Le syndicat socialiste dénonce une "discrimination dans l'accès à la pension" entre les personnes statutaires et contractuelles. Les représentants du personnel déplorent que plus aucune nomination n'ait eu lieu depuis 25 ans, ce qui porte à conséquence sur la pension accordée en fin de carrière. "Nous demandons depuis 2018 l'octroi d'un statut par un décret du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles", explique M. Gabus, précisant que l'action vise en priorité à interpeller la ministre francophone des Médias, Bénédicte Linard. Les modalités de la grève - et du service minimum - doivent encore être précisées lors d'un comité d'entreprise prévu ce lundi.