Apollo creuse son trou dans le secteur aérien. A la sortie du printemps, ce fonds créé en 1990 par le milliardaire américain Leon Black, avide collectionneur d'art, avait été un acteur essentiel de la recapitalisation réussie du groupe Air France-KLM: pour 500 millions de dollars, Apollo avait racheté une filiale propriétaire des moteurs d'avion de rechange. Déjà actionnaire entre autres de Swissport et de la compagnie low cost américaine Sun Country Airlines, le fonds avait ensuite racheté avec des partenaires, Atlas Air, le leader mondial du fret aérien. Leon Black vient aujourd'hui au secours de SAS, la compagnie scandinave partiellement en cessation de paiement et sous la protection de la loi des faillites américaines. Apollo va lui accorder un prêt de 700 millions de dollars pour boucler son plan de restructuration qui prévoit la création de deux nouvelles filiales à coût réduit et la réintégration progressive des pilotes licenciés, ce qui a permis de signer la paix sociale avec le personnel navigant. Reste à savoir si, comme le Danemark (mais pas la Suède), Apollo convertira en actions ce prêt pour devenir le premier actionnaire.