La biotech wallonne espère mener son candidat-médicament vers une preuve de concept chez l'homme dans les deux ans.

Fondée l'an dernier par Gael Jalce (ex-Mifcare) et Enrico Bastianelli (ex-Bone Therapeutics, actuel CEO de Graftys), la biotech wallonne Apaxen, installée dans le Biopark de Gosselies, vient de boucler sa première levée de fonds en série A. Un premier tour de table de 3,3 millions d'euros qui rassemble le fonds Theodorus (ULB), l'Innovation Fund, Sambrinvest, la Financière Spin-off luxembourgeoise et des membres de Be Angels, l'un des plus imp...