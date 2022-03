La première banque du pays termine 2021 sur un bénéfice record de 2,6 milliards d'euros et annonce l'intégration complète de sa filiale bpost banque.

Une année record. Dernière des quatre principales banques du pays à se livrer à l'exercice, BNP Paribas Fortis, qui regroupe notamment les filiales en Turquie et au Luxembourg ainsi que la société de leasing Arval, a publié, ce vendredi matin, un très, très bon résultat final pour 2021. Le meilleur bénéfice de son histoire. La première banque du pays a dégagé l'an dernier un résultat net de 2,6 milliards d'euros, soit une forte progression de 29 % par rapport au bénéfice engrangé en 2020, lequel se montait à (seulement) 1,87 milliards d'euros. Ce faisant, elle dépasse aussi son bénéfice pré-covid de 2,2 milliards réalisé en 2019.

Effet ciseau positif

Cette performance historique s'explique par une solide croissance des revenus (+7,5 %), et ce "malgré la faiblesse persistante des taux d'intérêt", précise la banque. Croissance des revenus qui s'explique elle-même par la bonne prestation des filiales consolidées (Arval, etc.) ainsi que la bonne tenue de ses activités en banque de détail. La machine du crédit a en effet tourné à plein régime : 16,7 % de prêts en plus aux ménages et aux entreprises. Au total, le volume global de l'encours des crédits franchit la barre des 130 milliards d'euros. A cela s'ajoutent des commissions, qui augmentent, et un coût du risque, qui diminue. Dans le même temps, la banque se réjouit également de sa politique de maîtrise des coûts, qui ont augmenté de moins de 3 % en 2021, soulignant au passage l'effet ciseau positif ainsi dégagé entre des revenus en hausse et des coûts bien maîtrisés.

Disparition du logo bpost banque

A l'occasion de la publication de ces résultats, BNP Paribas Fortis en profite également pour lever un coin du voile sur ses plans pour bpost banque, dont elle est devenue actionnaire à 100 % l'an dernier. Si l'opération est approuvée par les autorités de la concurrence, bpost banque sera complètement intégrée à BNP Paribas Fortis le 1er janvier 2024. A partir de cette date, les clients de BNP Paribas Fortis pourront aussi se rendre dans les 657 bureaux de poste, qui proposeront des "services bancaires de base", précise BNP Paribas Fortis. Cela signifie, entre autres, la reprise d'environ 300 employés du back-office de bpost banque dont le nom et le logo sont amenés à disparaître. Les 600.000 clients de bpost banque deviendront de leur côté automatiquement clients de BNP Paribas Fortis. Quant à l'accord commercial entre les deux parties, il prévoit le paiement par BNP Paribas Fortis à bpost d'un fee _ mais dont le montant n'est pas communiqué _ pour l'utilisation des bureaux de poste et du personnel.

Nouvelles fermetures d'agences

Parallèlement à cette intégration, BNP Paribas va accélérer la rationalisation de son réseau d'agences en propre. Certes, 660 points poste vont s'ajouter au réseau actuel de la banque au logo vert, qui dispose pour l'instant de 386 agences. Mais de ces 386 agences, il n'en restera plus que 220 d'ici 2025. De plus, celles-ci seront uniquement ouvertes sur rendez-vous, et ce pour une clientèle à la recherche de conseil en matière de produits de placement ou pour des crédits. Cette segmentation plus poussée vise-t-elle à orienter les clients moins bancarisés de BNP Paribas Fortis vers l'offre de base de bpost banque ? L'avenir le dira. En attendant, grâce à ses bons résultats, BNP Paribas Fortis va pouvoir soigner son actionnaire. La banque distribuera l'entièreté de son bénéfice 2021 à sa maison mère française, dont l'État fédéral possède toujours environ 8 % du capital.

