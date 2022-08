Ce rachat permettrait à bpost d'étendre encore ses activités néerlandaises après les rachats de Dynagroup, Leen Menken et Active Ants ces dernières années.

Après avoir échoué dans sa quête de PostNL, bpost s'intéresse à un autre acteur néerlandais: Aldipress, propriété de DPG Media et distributeur de 1.300 références dans plus de 5.000 points de vente (périodiques, bandes dessinées, romans, etc.). Un accord liant a été signé début août entre les parties pour fusionner Aldipress avec les AMP, leader de la distribution presse en Belgique et filiale à 100% de bpost.

L'opération pourrait être finalisée d'ici à la fin de l'année sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence. Ce rachat permettrait à bpost d'étendre encore ses activités néerlandaises après les rachats de Dynagroup, Leen Menken et Active Ants ces dernières années.

