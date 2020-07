La compagnie aérienne American Airlines a prévenu mercredi qu'elle pourrait congédier jusqu'à 25.000 salariés en octobre, gonflant ainsi la vague de licenciements qui devrait submerger à l'automne un secteur durement touché par la chute du transport aérien depuis le début de la pandémie.

L'entreprise pensait initialement que le trafic se serait redressé à cette date mais "cela n'a malheureusement pas été le cas", écrivent le PDG de l'entreprise Doug Parker et le responsable des opérations Robert Isom dans une lettre adressée aux employés et consultée par l'AFP.

Les recettes tirées des vols de passagers ont par exemple baissé de 80% en juin par rapport à l'année précédente. "Et avec les taux d'infection qui remontent et plusieurs Etats qui réimposent des mesures de quarantaine, la demande pour le transport aérien est de nouveau en train de ralentir", ajoutent-ils.

American Airlines, qui compte environ 130.000 employés, avait déjà annoncé début juillet s'attendre à avoir 20.000 personnes de plus que nécessaire pour fonctionner à l'automne.

Comme le requiert la réglementation, la compagnie va commencer à envoyer des préavis à tous les salariés potentiellement concernés par des licenciements, des pilotes au personnel de maintenance. Mais elle espère ne pas en congédier autant et encourage ceux qui le peuvent à profiter des programmes de départs anticipés ou de congés prolongés.

L'ensemble des compagnies aériennes américaines ont bénéficié d'une enveloppe de 25 milliards de dollars versés par le gouvernement pour les aider à faire face au plongeon brutal des achats de billets d'avion depuis le début de la propagation du Covid-19. Elles s'étaient engagées en échange à ne pas supprimer d'emplois jusqu'au 30 septembre.

