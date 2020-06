Une liégeoise remplace une liégeoise avec Wikipower qui succède à Loiseau. Cette dernière confirmant cette année son excellente santé.

Lauréate l'an dernier, la société Loiseau, active dans les travaux de terrassement et d'aménagement extérieur, confirme son dynamisme en terminant à nouveau en tête de notre tableau national. C'est donc Wikipower qui reçoit le titre d'ambassadrice cette année. Si elle est moins jeune que Loiseau, née en 2013, elle compte également moins de deux lustres d'existence - elle a été fondée en 2011 - prouvant ainsi, comme nombre de petites entreprises, que la valeur n'attend point le nombre des années.

Ce classement est également celui où l'on observe le plus fort taux de renouvellement édition après édition. Pour ce millésime, ce ne sont pas moins de 17 nouvelles Gazelles qui font leur entrée. Seules Loiseau, CluePoints et iTeos Therapeutics étaient déjà présentes en 2019.

Située au coeur de Liège, Wikipower est active dans les achats groupés en énergie, combustibles et technologies durables. Elle a aussi lancé un e-comparateur des tarifs de l'énergie à destination des ménages belges et enregistré une forte progression sur un court laps de temps. En 2017, l'effectif a quasi doublé, de 10 à 18 collaborateurs (30 actuellement). Wikipower a désormais atteint sa vitesse croisière qui demeure toutefois rapide comme en témoignent les chiffres. Ainsi, en 2019, elle a aidé 60.000 ménages à changer de fournisseur sur l'ensemble de la Belgique et cela a représenté une économie globale de 14 millions d'euros. Depuis son lancement, les achats groupés ont concerné plus de 200.000 ménages.

Mosaïque d'activités

Hormis le transport qui compte deux sociétés avec l'ambassadrice hainuyère Kesteloot Logistics et B & L Transport, ainsi que l'énergie avec l'ambassadrice brabançonne Energreen Solutions et Wikipower, on découvre dans ce classement des Gazelles 2020 une véritable mosaïque d'activités. De l'hôtellerie avec le Château Thermes & Golf au bricolage avec Jaris Bricolages en passant par un grossiste actif dans le bio avec Interbio, un spécialiste en tuyauterie industrielle avec Tube Belgium ou encore l'univers des jeux avec Circus Services. Cette diversité illustre la variété des Gazelles et démontre que la croissance peut concerner tout type d'activité qui trouve son marché. Un marché souvent local ou régional pour nombre de ces petites entreprises mais qui, rapidement, s'étend à l'ensemble du pays et dépasse déjà nos frontières pour certaines d'entre elles. C'est d'ailleurs le cas de notre ambassadrice, active en France, en Espagne et en Italie.

La province de Liège et le Hainaut, avec chacune sept Gazelles, se taillent la part du lion devant la province de Namur (quatre) et le Brabant wallon (deux). Par rapport à 2019, le Hainaut marque un peu le pas en perdant trois représentantes, Liège en gagne une et le Brabant wallon reste stable. En revanche, Namur double le nombre de ses Gazelles avec Interbio, Evocells, Entreprise Louis Baudoin et Jaris Bricolages.

