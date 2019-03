Ambassadrice pour les petites entreprises wallonnes: Loiseau, à toute vitesse!

Fondée en 2013, la liégeoise Loiseau signe une entrée remarquée en réussissant, pour sa première, le doublé au régional et au national.

En termes de vitesse, Loiseau bat tous les records. Il a fallu moins de cinq ans - elle a été fondée en août 2013 - pour que cette société active dans les travaux de terrassement et d'aménagement extérieur, accède du premier coup à la première place au niveau national après avoir réussi une performante similaire au niveau régional. Julien Loiseau ne s'est pas lancé dans son garage mais bien derrière la première machine qu'il a acquise en 2013. Quelques années plus tard, son parc compte pas moins de 25 machines et la société Loiseau qu'il cogère avec sa compagne, Caroline Jaco, emploie une petite cinquantaine de collaborateurs. Tout en connaissant une croissance rapide, Loiseau a pris soin de poser les jalons de son développement : d'abord, avec les travaux et les transports, ensuite avec le recyclage et la revalorisation. Dans ce but, elle déménage actuellement son siège social et d'exploitation d'Horion- Hozémont à Hermalle-sous-Huy (Engis) en bords de Meuse, où elle pourra poursuivre son expansion et exploiter les opportunités de développement que lui offre le transport fluvial.

Quatre entreprises figuraient dans notre classement l'année dernière, iTeos Therapeutics, L'Ecopain d'Ignace, SVS Motors et Dcoup Laser. La première, lauréate en 2018 et toujours en tête cette année, est une spin-off issue en 2011 du LICR (Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer) et de l'UCLouvain (Institut De Duve). Elle est spécialisée dans l'immunothérapie du cancer. La deuxième progresse en un exercice de la 16e à la 7e place. Fondée en 2008, L'Ecopain d'Ignace est implantée à Marcq (Enghien) et se profile comme une boulangerie écologique (100% de récupération de chaleur des fours et compresseurs, panneaux solaires, fournissant 25% de la consommation électrique, réduction des émissions de CO2, emballages recyclables, etc.). La troisième, SVS Motors, garage Peugeot-Citroën à Cuesmes, a connu un petit ralentissement passant de la 3e à la 12e place. Suivie directement par la quatrième, l'une des deux namuroises de l'étape : Dcoup Laser à Florennes.

Hainaut gagnant

L'autre namuroise, Aventures Motor-homes à Gembloux, complète le podium national après avoir reçu le titre d'ambassadrice régionale. On compte cette année deux brabançonnes : CluePoints, lauréate régionale qui a développé un outil statistique de détection des anomalies dans les études cliniques, et SBDW, plus connue sous les enseignes Slumberland et BD World. Liège se défend bien avec six représentantes mais c'est à nouveau le Hainaut avec une dizaine d'entreprises, comme dans la catégorie des grandes entreprises, qui se taille la part du lion. Dont cinq dans le top 10. Une remarquable performance qui témoigne du dynamisme du Hainaut qui, au total, représente plus de 40% des Gazelles nationales, soit 26 sur 60.

Parmi celles-ci, épinglons notre ambassadrice 2019, le Dream Hotel à Mons (en quatrième position), qui vient d'être intégrée à la chaîne Martin's Hotels au sein de laquelle il entend bien continuer à se développer, la mouscronnoise Castel Engineering qui fabrique des pièces et des profilés en plastique pour l'industrie du froid, SCTS (Skeletal Cell Therapy Support) à Gosselies, qui est une filiale de Bone Therapeutics, active dans la thérapie cellulaire osseuse, ou encore BePharBel Manufacturing, entreprise pharmaceutique basée à Courcelles. Soit au final, une belle diversité avec l'émergence de quelques biotechs prometteuses.