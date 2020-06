La liégeoise Afelio succède à Odoo. Filiale de NRB, elle développe des applications web et mobiles pilotées par l'expérience utilisateur.

Cette année, le podium est occupé par trois sociétés actives dans l'informatique. D'abord notre lauréate de l'année dernière : Odoo. Ensuite, l'ambassadrice 2020. Enfin, Wavenet, ambassadrice cette année pour le Hainaut. A ce trio, on peut ajouter Gambit Financial Solutions également issue de l'univers du logiciel.

Mais il n'y a pas que les Gazelles informatiques. On retrouve également nombre d'ambassadrices dans une multitude de secteurs différents, confirmant leur dynamisme. C'est le cas avec EMZ Werke Manderfeld (lauréate provinciale en 2019), Duo Catering (lauréate provinciale en 2015 et en 2019) ou encore VDW Trans (lauréate provinciale en 2017 et nationale en 2018). Notons la belle entrée de deux gazelles brabançonnes : Pharma Technology ainsi que la championne locale 2020 High Security. Et si c'est une autre société basée en Brabant wallon qui est première, c'est bien une Liégeoise qui est donc mise à l'honneur pour cette 19e édition.

Fondée en 2013, Afelio est une filiale du groupe NRB. Au sein de ce dernier, elle conçoit, développe et implémente des applications web, mobiles et de desktop, pilotées par l'expérience utilisateur. Basée à Liège, elle emploie actuellement 130 personnes dont 30 freelances et réalise un chiffre d'affaires d'une dizaine de millions d'euros. Elle a connu ces dernières années une progression moyenne de l'ordre de 15% par an. Cette forte croissance a bénéficié du soutien du groupe NRB qui lui a fait profiter de ses canaux de vente. De son côté, Afelio a apporté de nouveaux services au groupe qui a permis à ce dernier d'étoffer son offre.

Retour à Liège

Outre la lauréate, sept autres Gazelles de notre top national proviennent de la Principauté. Soit deux plus qu'en 2019. Huit entreprises liégeoises qui sont toutes concentrées dans le grand Liège, confirmant ainsi le poids économique que représente la Cité ardente au sein de la province. Pointons parmi elles, d'une part, la constance de la société biotech Diagenode passant de 15e à la 13e place et d'autre part, l'apparition d'Amos, active dans le spatial. Suivent le Brabant wallon avec six représentantes, le Hainaut (cinq) et le Luxembourg (une). Les deux namuroises de l'année dernière (les Grottes de Han et le Castel de Pont-à-Lesse) ont disparu de notre classement. Quant à la luxembourgeoise Pauls Holzindustrie, elle cède la place à Ou-Qui-Bat. Nos Gazelles sont plus dispersées en Hainaut et Brabant wallon. Pointons toutefois la commune de Ramillies dans cette dernière province qui peut se targuer d'accueillir deux Gazelles nationales : Odoo et l'entreprise générale SCM Closse Joël. Last but not least, saluons la belle performance de BePharbel Manufacturing qui était huitième l'année dernière dans le top des petites entreprises et se retrouve cinquième en 2020 dans celui des moyennes.

