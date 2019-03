Ambassadrice pour les grandes entreprises wallonnes : Wilink Insurance, courtage à succès

Wilink Insurance succède à une autre entreprise brabançonne et néo-louvaniste, IBA, dans un classement où les sociétés hainuyères sont fortement représentées.

L'ambassadrice 2019 est voisine de la lauréate 2018. Toutes deux, Wilink Insurance et IBA, sont solidement implantées à Louvain-la-Neuve où sont présentes de nombreuses Gazelles brabançonnes. Pour preuve, EcoPhos qui fait son entrée cette année à la cinquième place. A la première place, on retrouve l'ambassadrice 2017, la liégeoise PhysIOL, spécialiste des implants intraoculaires destinés à la chirurgie de la cataracte. C'est donc Wilink Insurance qui accède cette année au titre d'ambassadrice pour les grandes entreprises wallonnes. Déjà récompensée l'an dernier pour le Brabant wallon, Wilink a remis le couvert en 2019 en terminant à nouveau en tête du classement provincial. Cette progression régulière lui vaut aujourd'hui de figurer au top.

Wilink Insurance est le fruit de la rencontre et de la réunion, il y a cinq ans, d'un trio : Dominique Dejean (Elitis), Stefaan Vallaeys (BFO) et Christophe Dister (FINB). Ils ont alors uni leurs forces et fusionné leurs sociétés de courtage respectives sous une nouvelle bannière : Wilink. Le groupe Wilink, qui compte quelque 350 collaborateurs, s'est positionné d'emblée comme le leader des distributeurs indépendants pour la fourniture de solutions financières spécialisées et de conseils destinés tant aux particuliers qu'aux entreprises. Il s'appuie sur un réseau d'une trentaine de one stop financial houses réparties partout en Belgique où ses spécialistes déclinent un panel de solutions dans diverses matières financières (assurances, pensions, placements, crédits, immobilier, etc.).

Retour du Hainaut

Après avoir essuyé un recul en 2018 où leur nombre avait fondu de moitié par rapport à 2017, les entreprises du Hainaut reviennent en force et à leur niveau d'il y a deux ans : 10 entreprises. Soit la moitié du classement. On retrouve quelques habituées dont les solides Louyet L. (lauréate régionale en 2018), Ecofrost (2013), Dufour Transports & Manutentions (2009) avec une mention spéciale à Hainaut Caravaning Center, ambassadrice l'année dernière dans la catégorie des entreprises moyennes qui vient de franchir un cap en intégrant le classement des grandes entreprises. La répartition des Gazelles dans la province du Hainaut est assez équilibrée et l'on retrouve aussi bien des entreprises implantées à l'extrême ouest avec notre lauréat provincial 2019, CL Warneton, que dans le bassin carolorégien bien représenté avec trois Gazelles.

Cette progression hainuyère a fait reculer le nombre de Gazelles liégeoises de huit à cinq. Parmi ce quintette, figurent également des entreprises accoutumées de nos classements telles que la FN Herstal ou Colona avec une belle progression de Meurens Natural de la 14e à la 8e place en un an. Progression identique, de la 15e à la 9e, pour l'unique représentante luxembourgeoise, Solarec. Encore honorée cette année par le titre provincial, la deuxième laiterie du pays, derrière Milcobel, a déjà été récompensée en 2012 et 2016. Il est vrai qu'elle connaît ces dernières années une progression constante avec un chiffre d'affaires qui a franchi la barre du demi-milliard d'euros en 2017. Le Brabant wallon compte quatre Gazelles dont deux sociétés entrantes cette année, notre ambassadrice régionale EcoPhos et EASI. Enfin, notons l'absence de la province de Namur, qui était représentée l'année dernière par Henrard.