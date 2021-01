C'est désormais Amazon qui entre dans la danse des podcasts.

Depuis quelques mois, le secteur du streaming audio se renforce dans le podcast. Après avoir acheté coup sur coup Gimlet et The Ringer, Spotify a commencé à proposer ce type de contenus en septembre dernier sur sa plateforme. Et aux Etats-Unis, Sirius, le leader de la radio en ligne, a mis la main sur Stitcher pour 325 millions de dollars. Mais c'est désormais Amazon qui entre dans la danse. Pour booster Amazon Music et y étendre son offre, très limitée, de podcasts, le géant du commerce en ligne vient de s'offrir Wondery, le quatrième éditeur américain, dernier grand indépendant du marché et spécialiste du podcast immersif. La transaction se finaliserait autour des 300 millions de dollars. Amazon a devancé Apple et Sony.