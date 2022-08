Le géant américain Amazon a annoncé vendredi un accord pour l'acquisition d'iRobot, le fabricant du robot aspirateur Roomba, pour 61 dollars par action dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,7 milliard de dollars, y compris la dette nette d'iRobot.

IRobot conçoit et construit des robots ainsi que des appareils intelligents à usage domestique. Son portefeuille de produits englobe des technologies et des concepts avancés en matière de nettoyage, de cartographie et de navigation. La société, qui a lancé son premier robot aspirateur Roomba en 2002, a vendu des millions de robots dans le monde. "Amazon partage notre passion pour la création d'innovations qui permettent aux gens d'en faire plus à la maison, et je ne peux penser à un meilleur endroit pour que notre équipe puisse poursuivre notre mission", a réagi le CEO Colin Angle, qui restera en place après l'acquisition.