Le groupe Amazon a inauguré mardi à Seattle son premier grand supermarché sans caisse. Il recourt pour ce faire à la même technologie que celle utilisée jusqu'ici dans de plus petites surfaces, les supérettes Amazon Go.

Les responsables du magasin peuvent contrôler la quantité exacte des marchandises emportées à l'aide de caméras, de logiciels, de capteurs et du smartphone du client. Celui-ci quitte simplement le magasin sans passage à la caisse et recevra sa note de façon numérique.

Amazon a travaillé au développement de cette technologie pendant des années. Les premiers magasins où l'outil a été testé étaient assez petits avec un assortiment limité.

Le groupe estime que le système est désormais assez fiable et l'a étendu à plus grande échelle. Le nouvel Amazon Go Grocery à Seattle dispose ainsi d'une superficie de 960 mètres carrés, cinq fois plus que celle des supérettes qui ont servi de test. Quelque 5.000 produits sont disponibles dans ce magasin, notamment en vrac.

