Un mois après le lancement de son site belge, Amazon a ouvert jeudi son premier centre de livraison à Anvers. La proximité du port et le grand nombre de clients dans la région ont été les facteurs décisifs, selon le géant américain du commerce électronique.

Pour l'instant, le centre de livraison est encore calme, "mais cela va bientôt changer à l'approche de Noël", affirme Eva Faict, responsable. La plateforme américaine à un "retard" à rattraper dans notre pays face à ses concurrents, Bol et Coolblue.

Le nouveau centre de livraison d'Amazon emploie actuellement 43 personnes.

Le centre reçoit les colis via les grands centres de tri, notamment en France et en Allemagne. Ceux-ci sont ensuite triés à Anvers et livrés aux clients de la région par des sous-traitants.

