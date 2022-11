Le géant américain de l'internet Amazon a entamé sa première grande série de licenciements. Dave Limp, qui dirige la division des équipements (Amazon Devices), a informé son personnel mercredi. Il n'a pas donné de détails sur le nombre d'emplois qui y disparaitront.

Le patron a évoqué un "environnement macroéconomique inhabituel et incertain". Par conséquent, Amazon a décidé "après un examen approfondi" de "consolider un certain nombre d'équipes et de programmes", a-t-il déclaré. "L'une des conséquences de cette décision est que certaines fonctions ne sont plus nécessaires", a-t-il ajouté. Les employés concernés ont été personnellement informés mardi. Dave Limp n'a pas précisé combien de membres du personnel d'Amazon Devices, la division qui regroupe les appareils électroniques équipés de l'assistant vocal Alexa ou encore les liseuses Kindle, perdront leur emploi.

Les médias américains avaient déjà fait état de ces pertes d'emplois. Lundi, le New York Times avait rapporté, sur la base de sources anonymes, que quelque 10.000 emplois seraient supprimés dans des postes administratifs et techniques au sein de la division des appareils, donc, mais aussi celle du commerce de détail et le département des ressources humaines. Les quelque 10.000 emplois qui seraient supprimés représentent environ 3% de l'effectif administratif total d'Amazon et moins d'1% de son effectif mondial total d'1,5 million de personnes. Pendant la pandémie de coronavirus, Amazon avait vu son activité exploser, les consommateurs ayant recours aux achats en ligne, par nécessité ou non, et les entreprises utilisant davantage les services de cloud du groupe. En deux ans, le nombre d'employés a doublé. Au début de l'année, la croissance d'Amazon a ensuite fortement ralenti et, au début du mois, la société a annoncé un gel des embauches.

Amazon est également actif en Belgique. Le géant américain y a récemment ouvert son premier centre de livraison, à Anvers, et lancé une version belge de sa boutique en ligne.

Le patron a évoqué un "environnement macroéconomique inhabituel et incertain". Par conséquent, Amazon a décidé "après un examen approfondi" de "consolider un certain nombre d'équipes et de programmes", a-t-il déclaré. "L'une des conséquences de cette décision est que certaines fonctions ne sont plus nécessaires", a-t-il ajouté. Les employés concernés ont été personnellement informés mardi. Dave Limp n'a pas précisé combien de membres du personnel d'Amazon Devices, la division qui regroupe les appareils électroniques équipés de l'assistant vocal Alexa ou encore les liseuses Kindle, perdront leur emploi.Les médias américains avaient déjà fait état de ces pertes d'emplois. Lundi, le New York Times avait rapporté, sur la base de sources anonymes, que quelque 10.000 emplois seraient supprimés dans des postes administratifs et techniques au sein de la division des appareils, donc, mais aussi celle du commerce de détail et le département des ressources humaines. Les quelque 10.000 emplois qui seraient supprimés représentent environ 3% de l'effectif administratif total d'Amazon et moins d'1% de son effectif mondial total d'1,5 million de personnes. Pendant la pandémie de coronavirus, Amazon avait vu son activité exploser, les consommateurs ayant recours aux achats en ligne, par nécessité ou non, et les entreprises utilisant davantage les services de cloud du groupe. En deux ans, le nombre d'employés a doublé. Au début de l'année, la croissance d'Amazon a ensuite fortement ralenti et, au début du mois, la société a annoncé un gel des embauches. Amazon est également actif en Belgique. Le géant américain y a récemment ouvert son premier centre de livraison, à Anvers, et lancé une version belge de sa boutique en ligne.