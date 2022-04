Un petit groupe d'employés motivés a fait flancher l'une des plus grandes multinationales: les salariés d'un entrepôt d'Amazon à New York ont voté en majorité en faveur de la création d'un syndicat, une première aux Etats-Unis au sein de l'entreprise.

Selon un décompte retransmis en ligne, 2.654 employés ont coché "oui" pour être représentés par l'organisation Amazon Labor Union, créée il y a près d'un an, contre 2.131 ayant voté "non". A l'annonce des résultats, des applaudissements ont retenti au sein de la petite foule réunie pour l'occasion en bas de l'immeuble où était organisé le dépouillement. "Les gens ont parlé aujourd'hui, ils veulent un syndicat", a déclaré Christian Smalls, président de l'ALU, juste après le résultat. Aaron Novik, qui travaille dans un entrepôt d'Amazon dans le Connecticut et soutient le mouvement en créant régulièrement de nouvelles affiches, était saisi d'une joyeuse incrédulité. "Comment ont-ils fait? Je ne sais pas. Mais les gens voient maintenant que c'est possible", dit-il avec à la main une pancarte "nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains".

Au total, 8.325 travailleurs de l'entrepôt JFK8 situé dans le quartier de Staten Island, dans une grande zone industrielle, étaient sur la liste des votants, même si une partie ne travaille plus à Amazon. Ils étaient appelés à voter en personne dans une tente installée devant le bâtiment, du 25 au 30 avril. 4.852 personnes ont glissé un bulletin dans l'urne. Le décompte, effectué par l'agence chargée du droit du travail aux Etats-Unis (NLRB), avait débuté jeudi après-midi. Amazon, l'un des plus gros employeurs aux Etats-Unis, avait réussi jusqu'ici à repousser les velléités des salariés souhaitant se regrouper dans le pays.

