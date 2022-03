Le géant du commerce en ligne Amazon a finalisé l'acquisition de MGM Studios, pour laquelle il a mis 8,5 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros) sur la table. Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions jamais réalisées par l'entreprise américaine, qui dispose également du service de streaming vidéo Prime Video.

Le rachat a été annoncé en mai de l'année dernière et s'inscrit dans le cadre de la recherche de contenus en streaming par les sociétés de médias, pour lequel le presque centenaire MGM pourrait jouer un rôle important. Ce studio possède en outre un large catalogue de superproductions, comme les séries de films James Bond et Rocky, ou les séries télévisées 'The Handmaid's Tale: la servante écarlate' et 'Fargo'.

Tous les régulateurs ont depuis lors donné leur feu vert à la reprise, signale Amazon jeudi. En début de semaine, la Commission européenne avait ainsi déjà donné son accord pour le rachat. La Federal Trade Commission (FTC) américaine n'avait, elle, pas encore approuvé l'acquisition mais le délai pour la contester est passé.

