Le leader mondial de l'e-commerce vient de mettre la main sur One Medical, qui opère 182 centres médicaux aux Etats-Unis ainsi que des services de téléconsultation.

Pour les Gafam, le secteur de la santé est considéré comme la nouvelle frontière, le marché qui offre des opportunités quasi illimitées, dans sa simple digitalisation mais également dans sa transformation et sa personnalisation sous l'effet des datas, ainsi que dans le développement de biotechnologies très avancées. Aux Etats-Unis, ils y voient aussi un moyen de rendre les soins de santé plus accessibles. Les Gafam s'y rêvent comme des prestataires techniques mais aussi comme de véritables acteurs du parcours de soins. Ce n'est pas toujours simple et les premières incursions n'ont pas toujours été des réussites en raison, comme dans le secteur bancaire, d'une régulation très compliquée qui, en outre, change géographiquement. Ainsi, Amazon Care, qui propose des services de santé aux entreprises et à leurs employés avec des téléconsultations et des visites domiciliaires dans l'heure si nécessaire, a du mal à décoller. Haven, le projet de soins de santé lancé par JPMorgan Chase, Amazon et Berkshire Hathaway, s'est arrêté au bout de trois ans et 100 millions de dollars de perte. Amazon ne lâche pas le morceau pour autant. Après avoir lancé Amazon Pharmacy après le rachat du groupe en ligne PillPack, le leader mondial de l'e-commerce vient de faire un gros chèque pour acheter 1Life Healthcare. Les 3,9 milliards de dollars déboursés démontrent l'intérêt stratégique de la santé pour Andy Jassy, son nouveau CEO. Aux Etats-Unis, 1Life Healthcare opère 182 centres médicaux sous la bannière One Medical et gère les soins de santé de 8.000 entreprises avec téléconsultations et visites réelles. C'est un opérateur de première ligne qui joue la disruption avec des cabinets luxueux et trendy dans les grandes villes américaines.