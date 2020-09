Amazon, eBay et AliExpress sont les meilleures plateformes transfrontalières mondiales actives en Europe, selon le "Top 100 Marketplaces Cross-Border Europe", diffusé par Cross-Border Commerce Europe, la plateforme qui entend stimuler le commerce électronique transfrontalier en Europe.

Le marché total transfrontalier du commerce électronique en Europe (UE28) a atteint l'an dernier 143 milliards d'euros (hors voyages) dont 84% générés par les "Marketplaces" (plateforme mettant en relation vendeurs et clients).

"Amazon s'y taille la part du lion avec un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros en 2019 soit près d'un quart du marché en progression de 18,5% par rapport à 2018. Les Marketplaces à capital européen, avec en tête Vinted, G2A, Farfetch et Zalando, représentent 11% de ce marché en croissance de 17% par rapport à 2018", explique Cross-Border Commerce Europe.

Le top 10 des Marketplaces transfrontalières opérant en Europe est constitué: d'Amazon (USA), eBay (USA), AliExpress (Chine), Etsy (USA), Discogs (USA), Vinted (Lituanie), G2A (Pologne), fartetch (GB) et Bandcamp (USA).

"Parmi les 100 meilleures Marketplaces, 56% sont B2C (entreprises à consommateurs) avec en top 3 Amazon, eBay et AliExpress; près de la moitié détiennent leur propre stock de produits. Soixante-huit pour cent sont des Marketplaces 'pures' qui n'offrent pas de vente de leurs produits mais seulement celles de tiers comme Discogs, Wish, Farfetch et Bandcamp", souligne l'enquête.

Les Marketplaces C2C (entre particuliers) représentent 36% de ce top 100 avec comme leaders européens les anglais Depop et Bump, les allemands Hood, Mobile.de et Rebelle, le belge Delcampe, le français Vestiaire Collective et le néerlandais Marktplaats. Plus de 10% se concentrant sur la vente aux enchères comme The Salesroom.

Vinted est leader en ventes de biens d'occasion.

Le marché total transfrontalier du commerce électronique en Europe (UE28) a atteint l'an dernier 143 milliards d'euros (hors voyages) dont 84% générés par les "Marketplaces" (plateforme mettant en relation vendeurs et clients). "Amazon s'y taille la part du lion avec un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros en 2019 soit près d'un quart du marché en progression de 18,5% par rapport à 2018. Les Marketplaces à capital européen, avec en tête Vinted, G2A, Farfetch et Zalando, représentent 11% de ce marché en croissance de 17% par rapport à 2018", explique Cross-Border Commerce Europe. Le top 10 des Marketplaces transfrontalières opérant en Europe est constitué: d'Amazon (USA), eBay (USA), AliExpress (Chine), Etsy (USA), Discogs (USA), Vinted (Lituanie), G2A (Pologne), fartetch (GB) et Bandcamp (USA). "Parmi les 100 meilleures Marketplaces, 56% sont B2C (entreprises à consommateurs) avec en top 3 Amazon, eBay et AliExpress; près de la moitié détiennent leur propre stock de produits. Soixante-huit pour cent sont des Marketplaces 'pures' qui n'offrent pas de vente de leurs produits mais seulement celles de tiers comme Discogs, Wish, Farfetch et Bandcamp", souligne l'enquête. Les Marketplaces C2C (entre particuliers) représentent 36% de ce top 100 avec comme leaders européens les anglais Depop et Bump, les allemands Hood, Mobile.de et Rebelle, le belge Delcampe, le français Vestiaire Collective et le néerlandais Marktplaats. Plus de 10% se concentrant sur la vente aux enchères comme The Salesroom. Vinted est leader en ventes de biens d'occasion.