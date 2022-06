Alors qu'il réduit la voilure retail aux Etats-Unis, le leader mondial de l'e-commerce entend lancer cinq nouvelles marketplaces d'ici au début de l'année prochaine: Chili, Nigeria, Colombie, Afrique du Sud et... Belgique.

L'information a été révélée par Business Insider et reprise par L'Echo lundi. Le site américain d'information a mis la main sur une série de documents internes d'Amazon. Alors qu'il réduit la voilure retail aux Etats-Unis, le leader mondial de l'e-commerce entend lancer cinq nouvelles marketplaces d'ici au début de l'année prochaine: Chili, Nigeria, Colombie, Afrique du Sud et... Belgique. Baptisé adroitement Project Red Devil, la marketplace belge devrait ouvrir à la fin septembre. Avec donc la mise en place d'un site typiquement belge et d'une offre Amazon Prime dédiée. Business Insider explique que les clients belges d'Amazon, déjà membres Prime sur d'autres sites européens comme la France, auront droit dès le début à un abonnement et une expérience de shopping plus adaptée. Selon le site, Amazon espère générer 3,94 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Belgique en 2027. Ces cinq ouvertures entendent rebooster les ventes internationales d'Amazon (en baisse de 6% au dernier trimestre) et ramener ses entrepôts à une capacité maximale. Pour rappel, au mois de février, Amazon avait déjà annoncé l'ouverture d'un premier dépôt belge à Anvers cet automne.