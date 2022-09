Les deux entreprises collaboraient déjà ensemble depuis 2019, notamment dans le déplacement des palettes ou la gestion des sacs et colis destinés aux clients.

D. Cloostermans-Huwaert est une société belge basée à Hamme et spécialisée dans la mécatronique et la création de machines sophistiquées sur demande (photo). Fondée en 1886, l'entreprise d'ingénierie vient d'être rachetée par Amazon. Les deux entreprises collaboraient déjà ensemble depuis 2019, notamment dans le déplacement des palettes ou la gestion des sacs et colis destinés aux clients. Les 200 employés de l'entreprise flandrienne iront grossir sous peu les rangs d'Amazon Global Robotics. Avec Cloostermans, le leader mondial du commerce en ligne entend "soutenir [ses] employés dans leur fonction, améliorer la sécurité au travail et réduire les déchets liés aux emballages".

