Le français Alstom a annoncé lundi en fin d'après-midi avoir trouvé un accord pour le rachat de Bombardier Transport, branche ferroviaire du groupe canadien, pour un montant compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros.

Bombardier "a pris la décision stratégique de se concentrer exclusivement sur l'aviation d'affaires et planifie d'accélérer son désendettement par la vente de ses activités de transport sur rail", précise-t-il dans un communiqué. Alstom acquerra Bombardier Transport (BT) selon une valeur d'entreprise de 7,45 milliards d'euros. L'opération entraînera le retrait de la participation de 32,5% de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans BT. La Caisse deviendra le principal actionnaire d'Alstom avec environ 18% du capital. Après des ajustements pour tenir compte d'éléments de passif, déduction faite de l'encaisse de BT et de la participation de la Caisse, le produit net prévu de la vente - de 4,2 milliards à 4,5 milliards de dollars - permettra de remodeler la structure du capital, se félicite Bombardier. L'opération sera finalisée au cours du premier semestre de 2021, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires.