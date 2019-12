Le spécialiste des ressources humaines Allthingsblue, le producteur de machines agricoles AVR et Belfius Insurance sont les grands vainqueurs de la troisième édition des Trends Digital Pioneers 2019. Voici leurs conseils pour les entreprises qui oeuvrent, elles aussi, à une transformation numérique réussie.

Vingt et une entreprises ont été mises à l'honneur lors de la Nuit des Trends Digital Pioneers, qui place des projets numériques sous les feux des projecteurs. Parmi ces lauréats, un jury composé notamment de représentants des coorganisateurs PwC et Google et présidé par Trends et Trends-Tendances a choisi trois vainqueurs pour cette année : Allthingsblue pour les petites entreprises, AVR pour les entreprises de taille moyenne et Belfius Insurance chez les grandes entreprises.

Voici leur histoire et leurs conseils.

Allthingsblue : " Investir dès le premier jour dans le marketing "

Lida Joly, CEO d'Allthingsblue : " La diversité d'une équipe est un élément crucial dans le succès d'un produit. " © photos : Leyla Hesna

Activité. Allthingsblue aide les entreprises à mener une meilleure politique de diversité. Leur logiciel analyse des données variées allant d'informations sur le recrutement et l'évolution du personnel à des statistiques de rémunération afin d'identifier des faiblesses ou opportunités en matière de diversité.

Antécédents. " Mon cofondateur Bart Adams et moi-même avons travaillé pendant des années chez un grand acteur de l'analyse et la visualisation de données, explique Lida Joly. Nous avons pu y constater que la diversité au sens large représentait un énorme défi pour les entreprises. Elles éprouvent de grosses difficultés à créer un bon mix entre les hommes et les femmes, les marketers et les ingénieurs, les jeunes et les moins jeunes, etc. Nous étions pourtant convaincus que la diversité d'une équipe est un élément crucial dans le succès d'un produit et que les entreprises ne disposent pas de données de qualité permettant de prendre de bonnes décisions. En fait, ceux qui veulent composer une équipe naviguent souvent à l'aveuglette et nous voulions nous attaquer à ce problème. Bart et moi avons créé Allthingsblue en février et nous sommes en train de tester la première version de notre produit chez une dizaine de clients pilotes. "

Conseil. " Le développement d'un produit doit s'effectuer en concertation avec toute l'entreprise, pas uniquement par le département R&D. Cette conviction me vient peut-être de mon background dans ce domaine, mais l'intervention du marketing dès la phase de développement présente de très nombreux avantages. Car les marketers connaissent parfaitement le marché et sont en mesure de fournir des informations précieuses. De plus, il est nécessaire d'investir dans le marketing dès le premier jour. Mais si l'on ne peut pas encore présenter de produit, il faut créer une adhésion au sein du groupe cible. Dernier conseil : ne gardez pas vos idées pour vous et discutez-les avec d'autres personnes. Le feed-back, qu'il soit positif ou négatif, est particulièrement précieux. "

AVR: "Tout est question de priorités"

Koen Uyttenhove, IoT manager chez AVR : " L'agriculture de précision recèle de nombreux avantages pour les fermiers. " © photos : Leyla Hesna

Activité. Le producteur de machines agricoles AVR remporte la catégorie des entreprises de taille moyenne grâce à un projet Internet des objets (machines qui communiquent entre eux via un réseau/ IoT) innovant. Ses planteuses et arracheuses sont désormais équipées de caméras et connectées à Internet. Les producteurs de pommes de terre peuvent ainsi se lancer dans l'agriculture de précision et notamment optimiser la fertilisation des terres.

Antécédents. " Notre CEO était convaincu de la plus-value de l'IoT et de meilleures données dans l'agriculture, explique Koen Van Uytenhove. Je suis arrivé l'an dernier chez AVR pour tirer le projet. Nous avons décidé d'en faire immédiatement la promotion en interne en dévoilant rapidement les premiers plans et prototypes, en impliquant d'autres départements et en les informant des avancées. L'ensemble du processus a duré environ un an. "

Conseil. " Tout est question de priorités. D'autres constructeurs de machines travaillent également sur des projets IoT, mais ceux-ci sont souvent confiés à des gens qui ont également d'autres responsabilités. Il faut y déployer des collaborateurs à temps plein. Nous sommes actifs dans un secteur relativement conservateur. Nos agriculteurs éprouvent toutes les peines du monde à gagner leur croûte. L'agriculture de précision recèle de nombreux avantages pour eux. Pour emporter leur adhésion, nous avons évité de leur soumettre immédiatement de gros investissements. Nous avons procédé par étapes, notamment en démontrant comment une série de petites interventions pouvaient déjà faire une différence et permettaient de gagner en efficacité. Nous avons par exemple commencé par aider les agriculteurs à suivre l'emplacement de leurs machines en temps réel. C'est une application simple, mais elle a contribué à les convaincre des nombreux avantages qu'apporte la récolte de meilleures données. "

Belfius Insurance: "L'obsession de la meilleure expérience client"

Joerie Maes, digital insurance director chez Belfius : " Il fallait convaincre tous les actuers de l'entreprise. " © photos : Leyla Hesna

Belfius Insurance s'est imposée dans la catégorie " Grandes entreprises " grâce à l'intégration des assurances auto dans l'application Belfius. La procédure presque entièrement numérique minimise les formalités administratives, à la fois lors des demandes et des déclarations. Outre les commentaires très positifs d'utilisateurs sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, la croissance du nombre de nouveaux contrats conclus s'est accélérée.

Antécédents. " Ce projet a pris deux ans au total, explique Joerie Maes, digital insurance director chez Belfius. Nous devions passer à un nouveau système informatique pour les assurances auto. Nous en avons profité pour tout remettre en question et placer le client au centre de nos préoccupations de manière presque obsessionnelle. Désormais, nous présentons une solution immédiatement après la déclaration de sinistre et nous réglons l'administration en coulisse. Auparavant, c'était le contraire. Et nous avons répété l'exercice pour tous les processus. C'était donc une opération de très grande ampleur. Au total, elle a impliqué environ 200 personnes au sein de Belfius Insurance et de Belfius Banque. "

Conseil. " Cette obsession pour la meilleure expérience client est un très bon point de départ, mais il faut convaincre tous les acteurs de l'entreprise. Le succès de nos assurances auto numériques provient directement du fait que les différents départements au sein de Belfius ont tiré à la même corde. Avec pour objectif d'exceller dans l'expérience client, il est naturellement plus aisé de susciter de l'enthousiasme chez tout le monde. "