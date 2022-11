Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba a annoncé jeudi une perte trimestrielle de 2,7 milliards d'euros sur son exercice décalé, dans un contexte de ralentissement économique en Chine et de durcissement réglementaire visant la tech.

Son chiffre d'affaires est en revanche en hausse de 3% sur un an, à 207,1 milliards de yuans (27,9 milliards d'euros) pour la période juillet-septembre. Au trimestre précédent, Alibaba avait rapporté pour la première fois de son histoire une croissance nulle de son chiffre d'affaires. La Chine affronte depuis plusieurs mois un regain épidémique de Covid-19 qui touche à des degrés divers plusieurs endroits du pays. Les restrictions sanitaires et l'incertitude qui les accompagne sont un frein à la consommation. La faiblesse des dépenses des ménages pèse lourdement sur les entreprises de commerce en ligne, habituées jusque-là à une croissance exponentielle avec la banalisation des achats sur internet. Les résultats décevants du champion du e-commerce sont loin d'être un cas isolé en Chine dans le monde de la tech. Mercredi, le géant de l'internet et des jeux vidéo Tencent a annoncé un nouveau repli de son chiffre d'affaires trimestriel.

