Le courant passe désormais entre la Belgique et l'Allemagne: ALEGrO, cette interconnexion électrique de 90 kilomètres entre les deux pays, a été inaugurée lundi, en présence notamment de Tinne Van der Straeten (Groen), ministre belge de l'Energie et Armin Laschet, chef du gouvernement de Rhénanie-du-nord-Westphalie, réunis pour l'occasion à Aix-la-Chapelle. La fin du chantier, incluant une phase de testing, s'est déroulée selon le calendrier initialement prévu, malgré la pandémie de Covid-19.

Le projet ALEGrO a nécessité deux ans de travaux et un investissement de 500 millions d'euros. C'est un maillon indispensable de la construction d'un réseau européen intégré, la Belgique étant déjà interconnectée avec le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.

Grâce à la collaboration entre Elia et Amprion, gestionnaire du transport d'électricité allemand, cette liaison -dont 49 kilomètres de câbles souterrains traversent le territoire belge entre Lixhe (Visé) et Eynatten- permet désormais aux deux pays de s'échanger 1 GW d'électricité supplémentaire, soit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville d'un million d'habitants.

L'infrastructure vise à renforcer la sécurité d'approvisionnement mais également à intégrer les différentes sources d'énergie renouvelable dans le réseau, tout en offrant la convergence des prix à l'avantage des consommateurs. Ces derniers bénéficieront d'une énergie produite au meilleur coût.

Le début de l'opération commerciale est annoncé pour le 18 novembre.

Le projet ALEGrO a nécessité deux ans de travaux et un investissement de 500 millions d'euros. C'est un maillon indispensable de la construction d'un réseau européen intégré, la Belgique étant déjà interconnectée avec le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. Grâce à la collaboration entre Elia et Amprion, gestionnaire du transport d'électricité allemand, cette liaison -dont 49 kilomètres de câbles souterrains traversent le territoire belge entre Lixhe (Visé) et Eynatten- permet désormais aux deux pays de s'échanger 1 GW d'électricité supplémentaire, soit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville d'un million d'habitants. L'infrastructure vise à renforcer la sécurité d'approvisionnement mais également à intégrer les différentes sources d'énergie renouvelable dans le réseau, tout en offrant la convergence des prix à l'avantage des consommateurs. Ces derniers bénéficieront d'une énergie produite au meilleur coût. Le début de l'opération commerciale est annoncé pour le 18 novembre.