L'arrivée du coronavirus en Belgique il y a un an a eu des conséquences tous azimuts et certaines sont assez étonnantes. Lorsque le premier confinement était déclaré, une ruée avait été constatée dans les supermarchés, certains consommateurs craignant des pénuries. L'objet de tous les désirs n'était autre que le papier toilette.

La chaîne de supermarchés Aldi a fait les calculs: trois millions de rouleaux supplémentaires ont été vendus entre mars 2020 et février 2021, indique-t-elle jeudi.

Un autre produit qui a eu du succès, pour des raisons plus compréhensibles, est le désinfectant. Aldi a ainsi vendu 63.000 litres de gel hydroalcoolique en plus sur les 12 mois de la pandémie.

Le confinement a aussi poussé les Belges vers la pâtisserie, la cuisine et surtout la boisson. Aldi a vendu en un an davantage de bouteilles de vin, le supplément atteint près d'1,7 million de bouteilles pour le vin rouge, plus d'1,6 million pour le vin rosé et plus d'1,5 million pour le vin blanc.

La pâtisserie a aussi eu son petit succès, avec 1,2 million de kilos de farine en plus qui ont été vendus. Les fruits et les légumes ont aussi été populaires: plus de 248.000 kilos de pommes, 690.000 kilos de poires, 730.000 kilos de carottes et 410.000 kilos de tomates supplémentaires ont été vendus.

Entre mars 2020 et février 2021, Aldi a vendu pour plus de cinq millions d'assiettes de pâtes supplémentaires et la vente des substituts de viande a presque doublé.

