Albert Frère, l'homme "qui voulait travailler jusqu'à 100 ans"

Le baron Albert Frère est décédé ce lundi 3 décembre 2018 l'âge de 92 ans. Considéré comme l'un des plus grands hommes d'affaires belges, trônant parmi les hommes les plus riches du pays, le "self made man" carolorégien a bâti sa fortune au départ de la fabrique familiale, pour se retrouver à la tête d'une cascade de holdings ayant la main mise sur des pans entiers de l'économie belge, voire européenne.