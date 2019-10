Baobab Collection a connu ces dernières années une forte croissance. Après l'Europe où elle est aujourd'hui leader, son CEO a décidé de conquérir le marché américain.

Actif dans la décoration depuis plus de 25 ans et plus particulièrement dans le mobilier haut de gamme avec la société JNL orientée à l'international, Alain Lahy s'intéresse en 2007 avec deux autres partenaires à un projet belge, encore embryonnaire à l'époque, mais qu'il considère comme prometteur. " J'ai vu dans ce projet une manière de prolonger mon envie de créer des produits esthétiques, confie-t-il, ainsi que de donner une dimension internationale à une aventure belge. "

...