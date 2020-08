Akkanto et LN24 unissent leurs forces : "un vrai partenariat gagnant-gagnant"

Avec la crise du Covid-19 et l'augmentation substantielle du télétravail, de nombreuses entreprises peinent aujourd'hui à communiquer de manière optimale avec leurs employés. Pour les aider à mieux construire et à diffuser leurs messages digitaux, le cabinet de conseil Akkanto et la chaîne d'infos en continu LN24 viennent de nouer un partenariat qui allie leurs compétences respectives.

L'agence spécialisée en communication stratégique propose désormais à ses clients la réalisation de vidéos, la captation de réunions ou l'organisation de webinaires avec des équipes et du matériel professionnels. "Notr... L'agence spécialisée en communication stratégique propose désormais à ses clients la réalisation de vidéos, la captation de réunions ou l'organisation de webinaires avec des équipes et du matériel professionnels. "Notre coeur de métier est le conseil au client, explique Thierry Bouckaert, administrateur délégué d'Akkanto. Nous restons donc dans notre domaine stratégique en bénéficiant toutefois des ressources techniques de LN24 qui peut mettre ses studios et ses techniques de production à disposition. Il s'agit d'un vrai partenariat gagnant-gagnant." Derrière l'idée de cette collaboration inédite, on ne sera guère surpris de retrouver un certain Stephan Salberter. L'ancien directeur de la communication d'ING devenu directeur général de LN24 au printemps dernier a en effet été senior advisor pour Akkanto entre ces deux étapes de sa vie professionnelle. L'homme a toujours gardé de bons contacts avec le bureau de conseil, et sa volonté de connecter ces deux mondes pour aider les entreprises à mieux dompter leur communication vidéo en ces temps de crise était presque prévisible.

