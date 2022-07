L'avion-ravitailleur d'Airbus, l'A330 MRTT, en service dans 11 pays, a été certifié pour ravitailler de façon automatique des avions en vol, une première destinée à améliorer la sécurité pendant des missions souvent très longues.

L'appareil, vendu à 72 exemplaires dans le monde, notamment à la France et au Royaume-Uni, est "le premier avion à être certifié pour des opérations de ravitaillement en vol de jour" à la suite d'une campagne de tests menés avec l'armée de l'Air singapourienne, a annoncé l'avionneur dans un communiqué.

Concrètement, à l'aide de caméras, un logiciel informatique guide automatiquement la perche de ravitaillement vers le chasseur ou avion de transport puis le connecte pour lui livrer 4.500 litres de carburant à la minute, a expliqué Jean-Brice Dumont, patron des avions militaires chez Airbus, au cours d'une conférence de presse.

"L'automatisation améliore la sécurité, la reproductibilité et la résilience des opérations qui sont désormais de plus en plus longues pour le ravitaillement en vol, elle réduit la charge de travail de l'opérateur de perche qui doit rester concentré pendant une longue période", a-t-il développé.

A ce stade, l'appareil est certifié pour ravitailler les avions F-16, mais pourrait tout aussi bien le faire pour les Rafale français ou les Eurofighter britanniques si les pays décident de les doter de cette fonction.

Pour Airbus, c'est un premier pas vers le ravitaillement complètement autonome, a observé Sandra Bour-Schaeffer, présidente d'Airbus UpNext, une entité de l'avionneur chargée de tester des technologies de pointe.

Une démonstration technologique baptisée Auto'Mate doit ainsi se pencher sur les moyens de développer l'automatisation dans l'avion à ravitailler. Des briques technologiques, impliquant notamment le vol en formation automatisé, doivent ainsi être testées l'an prochain jusqu'à la mi-2024 pour tester le ravitaillement de drones.

"Auto'Mate sera le pionnier des opérations de ravitaillement en vol sans pilote, une capacité très demandée pour les scénarios de défense futurs", selon l'avionneur.

L'armée de l'Air américaine, qui envisage d'ouvrir une nouvelle compétition pour se doter de 179 avions ravitailleurs supplémentaires, a fait savoir qu'elle était intéressée par davantage d'automatisation pour le ravitaillement en vol.

Développer cette technologies pourrait constituer un atout de poids pour Airbus face au KC-46 de Boeing qui accumule les problèmes.

L'appareil, vendu à 72 exemplaires dans le monde, notamment à la France et au Royaume-Uni, est "le premier avion à être certifié pour des opérations de ravitaillement en vol de jour" à la suite d'une campagne de tests menés avec l'armée de l'Air singapourienne, a annoncé l'avionneur dans un communiqué.Concrètement, à l'aide de caméras, un logiciel informatique guide automatiquement la perche de ravitaillement vers le chasseur ou avion de transport puis le connecte pour lui livrer 4.500 litres de carburant à la minute, a expliqué Jean-Brice Dumont, patron des avions militaires chez Airbus, au cours d'une conférence de presse."L'automatisation améliore la sécurité, la reproductibilité et la résilience des opérations qui sont désormais de plus en plus longues pour le ravitaillement en vol, elle réduit la charge de travail de l'opérateur de perche qui doit rester concentré pendant une longue période", a-t-il développé.A ce stade, l'appareil est certifié pour ravitailler les avions F-16, mais pourrait tout aussi bien le faire pour les Rafale français ou les Eurofighter britanniques si les pays décident de les doter de cette fonction.Pour Airbus, c'est un premier pas vers le ravitaillement complètement autonome, a observé Sandra Bour-Schaeffer, présidente d'Airbus UpNext, une entité de l'avionneur chargée de tester des technologies de pointe.Une démonstration technologique baptisée Auto'Mate doit ainsi se pencher sur les moyens de développer l'automatisation dans l'avion à ravitailler. Des briques technologiques, impliquant notamment le vol en formation automatisé, doivent ainsi être testées l'an prochain jusqu'à la mi-2024 pour tester le ravitaillement de drones."Auto'Mate sera le pionnier des opérations de ravitaillement en vol sans pilote, une capacité très demandée pour les scénarios de défense futurs", selon l'avionneur.L'armée de l'Air américaine, qui envisage d'ouvrir une nouvelle compétition pour se doter de 179 avions ravitailleurs supplémentaires, a fait savoir qu'elle était intéressée par davantage d'automatisation pour le ravitaillement en vol.Développer cette technologies pourrait constituer un atout de poids pour Airbus face au KC-46 de Boeing qui accumule les problèmes.