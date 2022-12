La compagnie aérienne Air Belgium a bouclé son plan de soutien à 10 millions d'euros, qui ne sera pas constitué d'argent frais, mais de nouveaux prêts ou d'ajustement des prêts existants.

Des informations faisaient état il y a un mois et demi de la nécessiter de renflouer les caisses de la compagnie pour éviter la cessation d'activités, mais le CEO Niky Terzakis avait réfuté toute menace de faillite, évoquant plutôt "un grand projet d'investissement".

Selon De Tijd, la majeure partie de l'argent provient de nouveaux prêts d'actionnaires du Chinois Hongyuan (6,5 millions d'euros) et de Sabena Aerospace Engineering (0,5 million d'euros). Les actionnaires publics (les wallonnes Sogepa et SRIW ainsi que la fédérale SFPI) seraient aussi intervenues, en prolongeant certains délais de remboursement.

Air Belgium avait suspendu en novembre des vols vers les Caraïbes, "en réaction au marché" selon Terzakis. De nouvelles destinations seraient en ligne de mire, mais aucun détail n'a encore été fourni. La majeure partie du chiffre d'affaires d'Air Belgium est réalisée sur le fret.

