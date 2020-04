Air Belgium ne volera pas vers la Guadeloupe et la Martinique jusqu'au 3 juin minimum, indique vendredi la compagnie sur son site internet.

Jusqu'à présent, la compagnie aérienne prévoyait une reprise de ses vols le 2 mai. "Après analyse et au vu des derniers développements en Belgique et en Europe et dans le monde en général, il nous apparaît que les conditions ne seront malheureusement pas réunies pour une reprise de nos vols vers les Antilles en date du 2 mai 2020", souligne Air Belgium.

Les voyageurs concernés ont été prévenus par mail par Air Belgium. Pour des réservations via un tour-opérateur ou une agence de voyages, la compagnie demande aux voyageurs de prendre contact avec eux.

