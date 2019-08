La nouvelle compagnie aérienne Air Antwerp volera à partir du 9 septembre depuis l'aéroport de Deurne vers London City Airport, a-t-elle indiqué vendredi, après que la direction générale Transport aérien et le SPF Mobilité ont accordé le permis d'exploitation et de vol.

Air Antwerp a conclu un accord avec la Néerlandaise KLM. En semaine, la compagnie opérera trois allers-retours entre Anvers et Londres et une fois le dimanche soir. Elle volera avec un Fokker 50, un modèle pouvant accueillir 50 passagers. Air Antwerp a été lancée en mai. KLM et CityJet font partie de ses actionnaires.