Ahold Delhaize veut garder l'ancienne CEO de Proximus Dominique Leroy quatre ans de plus dans son conseil d'administration. Le groupe de distribution belgo-néerlandais proposera aux actionnaires de prolonger son mandat le 8 avril prochain, a indiqué mercredi le porte-parole de l'entreprise.

Fin 2019, Ahold Delhaize avait déjà annoncé que le Belge Jacques de Vaucleroy, membre du conseil d'administration (conseil de surveillance), se retirerait à la fin de son mandat de quatre ans. Il sera remplacé par le Néerlandais Frank van Zanten.

Dominique Leroy, devenue administratrice chez Delhaize en 2015 et un an plus tard au sein du groupe fusionné Ahold Delhaize, sera ainsi la seule Belge restante. Pour ce mandat, elle a gagné 123.000 euros l'an dernier, selon le rapport annuel publié mercredi.

En 2019, le départ de Mme Leroy de Proximus a été tumultueux. Initialement, elle devait devenir la nouvelle directrice générale de l'entreprise télécom néerlandaise KPN mais les Néerlandais ont finalement renoncé, une enquête ayant été lancée à son encontre sur d'éventuels délits d'initiés. Depuis, l'ancienne CEO de Proximus travaille comme conseillères externe pour le bureau bruxellois du consultant américain Bain Company.

Ahold Delhaize souhaite par ailleurs élargir son conseil d'administration à un administrateur supplémentaire. L'entreprise proposera dès lors la nomination de la Britannique Helen Weir lors de l'assemblée générale. Cette dernière a de l'expérience dans plusieurs entreprises, dont Marks and Spencer. Elle est également administratrice de la société de livraison de repas Just Eat, reprise par le Néerlandais Takeaway.com.

Les groupes de distribution néerlandais Ahold et belge Delhaize ont fusionné en 2016 pour former un géant européen et mondial.

