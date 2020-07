Ahold Delhaize envisage de se lancer dans la bataille pour la reprise de Hema, indique jeudi le journal économique néerlandais Het Financieele Dagblad. Selon des sources reprises par le journal, le groupe belgo-néerlandais a désigné la banque d'affaires Lazard pour étudier une reprise.

Ahold Delhaize voudrait, via cette reprise, empêcher son concurrent Jumbo d'acquérir Hema. Le groupe espère aussi une complémentarité entre Hema et les supermarchés Ahold Delhaize. Un porte-parole d'Ahold Delhaize s'est refusé à tout commentaire.

Hema appartient à un groupe de créanciers depuis le mois dernier. Ils ont pris les rênes de l'entreprise en échange d'une dette de 300 millions d'euros.

Le nom de Jumbo circule depuis longtemps comme potentiel repreneur, selon le FD. Les repreneurs potentiels ont jusqu'à lundi pour se manifester.

Mirage Retail Group, maison-mère de la chaîne Blokker, a montré son intérêt le mois dernier.

Hema compte 750 magasins et 19.000 travailleurs. La chaîne est présente dans 12 pays dont la Belgique avec une centaine de magasins.

Ahold Delhaize voudrait, via cette reprise, empêcher son concurrent Jumbo d'acquérir Hema. Le groupe espère aussi une complémentarité entre Hema et les supermarchés Ahold Delhaize. Un porte-parole d'Ahold Delhaize s'est refusé à tout commentaire. Hema appartient à un groupe de créanciers depuis le mois dernier. Ils ont pris les rênes de l'entreprise en échange d'une dette de 300 millions d'euros. Le nom de Jumbo circule depuis longtemps comme potentiel repreneur, selon le FD. Les repreneurs potentiels ont jusqu'à lundi pour se manifester. Mirage Retail Group, maison-mère de la chaîne Blokker, a montré son intérêt le mois dernier. Hema compte 750 magasins et 19.000 travailleurs. La chaîne est présente dans 12 pays dont la Belgique avec une centaine de magasins.