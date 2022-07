Eclo entend devenir le leader européen de la production de ces substrats bios, circulaires et locaux.

Eclo, c'est le nouveau nom de "Champignon de Bruxelles", la plus grande ferme urbaine d'Europe installée dans les Caves de Cureghem. L'an dernier, elle y a produit 72 tonnes de champignons frais, 300 tonnes de substrats de champignon mais aussi, via une ferme verticale, des micro-pousses et des plantes aromatiques. Elle est spécialisée dans les champignons exotiques (shiitaké, eryngii, nameko, etc.) qu'elle produit à l'aide de déchets recyclés comme les drêches de la Brasserie Cantillon ou les résidus de pain bio du groupe Colruyt et du Bon Pain. Cette production de substrats pour champignons au départ de résidus organiques a atteint les 330 tonnes l'an dernier. Eclo entend devenir le leader européen de la production de ces substrats bios, circulaires et locaux. Pour ce faire, elle vient de compléter un tour de table de série A.Elle a levé 4,7 millions d'euros auprès d'investisseurs réputés comme Noshaq, Investsud Bois (fonds réservé à la filière bois créé par InvestSud et la Région wallonne) ou GoGreen Capital (capital-risque à impact). Cette levée est destinée à atteindre l'objectif européen mais aussi à financer l'installation en 2023 d'une usine high-tech située à Villers-le-Bouillet en province de Liège.