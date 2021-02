Basée à Ellezelles, Agricells, une start-up créée en 2020, a fait de la transition écologique de l'agriculture son leitmotiv et développe des solutions de biofertilisation et de biocontrôle.

Maxence Semacoy Albertini (GSK et UCB) et Vincent Van Damme (Pfizer, GSK, etc.), les deux fondateurs, viennent de boucler une première levée de fonds de 1,7 million d'euros auprès d'investisseurs privés (famille Moorkens, etc.) et publics (Sambrinvest, InvestSud, etc.). Elle doit servir à financer la phase de recherche et de développement. Agricells entend homologuer un premier biofertilisant en 2022. Pour la production qui nécessitera une deuxième levée de fonds, la start-up envisage de s'installer au Biopark de Gosselies.