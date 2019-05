Agoria planche sur un passeport reprenant les compétences numériques d'un travailleur

Agoria va développer un passeport reprenant les compétences numériques d'un travailleur, a-t-elle fait savoir mercredi au cours d'une journée d'études organisée à Bruxelles sur l'avenir du marché du travail. Agoria va collaborer dans ce projet avec les différents bureaux régionaux pour l'emploi (VDAB, Actiris et Forem) et des sociétés IT.

Illustration © GettyImages