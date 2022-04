Le groupe d'imagerie Agfa-Gevaert, basé à Mortsel, a conclu un accord pour acquérir le fabricant britannique d'imprimantes industrielles Inca Digital Printers, a-t-il annoncé mercredi.

Inca, sis à Cambridge, renforcera la position d'Agfa-Gevaert dans le domaine de l'impression numérique à grande vitesse et consolidera sa position sur les marchés de l'impression d'emballages, a déclaré l'entreprise dans un communiqué de presse. "L'acquisition d'Inca est une étape importante dans la transformation d'Agfa", a commenté Pascal Juéry, président et CEO du groupe. "L'impression numérique est un moteur de croissance rentable pour le groupe, avec un potentiel énorme qui prend encore plus d'importance avec l'acquisition d'Inca." Les détails financiers de cette opération n'ont pas filtré.