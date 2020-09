Le marché automobile européen, laminé au printemps par la crise sanitaire, a encore chuté de 18,9% sur un an en août, signe de sa lente et difficile convalescence, selon des chiffres publiés jeudi.

Les groupes français ont fait un peu moins bien que la moyenne le mois dernier. Le groupe Renault (avec Dacia, Lada et Alpine) a subi un recul de 24,7% de ses immatriculations par rapport à août 2019, tandis que PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS) a enregistré une baisse de 20,8%, a annoncé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans un communiqué.

Après s'être effondré de 55,1% en mars, de 76,3% en avril, puis de 52,3% en mai sous l'effet du confinement des populations et de la fermeture des commerces automobiles, le marché européen se remet difficilement des conséquences de la pandémie de Covid-19.

Le mois d'août marque une dégradation par rapport à juillet, où il n'avait reculé que de 5,7% sur un an, profitant des mesures de relance gouvernementales adoptées dans plusieurs grands pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Espagne.

Sur les huit premiers mois de l'année, seulement 6,12 millions de voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Union européenne, soit près de 2,9 millions de moins que l'an dernier sur la même période.

L'ACEA table sur un recul historique de 25% des livraisons sur l'ensemble de l'année. Avant la pandémie, en janvier, l'organisation qui regroupe 16 constructeurs actifs en Europe, prévoyait un recul de 2% après six années consécutives de croissance qui avaient porté le marché tout près de ses plus hauts niveaux.

Dans ce contexte très dégradé, l'industrie automobile européenne s'inquiète désormais d'un éventuel échec des négociations sur un accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni. Elle a averti lundi qu'un tel scénario représenterait pour elle une perte commerciale estimée à 110 milliards d'euros sur cinq ans qui s'ajouterait à la perte de production liée à la pandémie qu'elle évalue à 100 milliards d'euros.

Au palmarès des constructeurs, le groupe Volkswagen (avec Skoda, Audi, Seat et Porsche), toujours incontestable numéro un européen, a vu ses livraisons chuter de 24,3% en août. Mais sur huit mois sa part de marché a encore progressé de 0,8 point, à 26,1%.

Il devance nettement son dauphin PSA, dont la part de marché à chuté de 1,6 point, à 15,3%, depuis le début de l'année.

Le groupe Renault complète le podium européen, mais a également davantage baissé que la moyenne entre janvier et août, sa part de marché reculant de 0,4 point à 11,5%.

Les groupes français ont fait un peu moins bien que la moyenne le mois dernier. Le groupe Renault (avec Dacia, Lada et Alpine) a subi un recul de 24,7% de ses immatriculations par rapport à août 2019, tandis que PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS) a enregistré une baisse de 20,8%, a annoncé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans un communiqué.Après s'être effondré de 55,1% en mars, de 76,3% en avril, puis de 52,3% en mai sous l'effet du confinement des populations et de la fermeture des commerces automobiles, le marché européen se remet difficilement des conséquences de la pandémie de Covid-19.Le mois d'août marque une dégradation par rapport à juillet, où il n'avait reculé que de 5,7% sur un an, profitant des mesures de relance gouvernementales adoptées dans plusieurs grands pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Espagne. Sur les huit premiers mois de l'année, seulement 6,12 millions de voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Union européenne, soit près de 2,9 millions de moins que l'an dernier sur la même période.L'ACEA table sur un recul historique de 25% des livraisons sur l'ensemble de l'année. Avant la pandémie, en janvier, l'organisation qui regroupe 16 constructeurs actifs en Europe, prévoyait un recul de 2% après six années consécutives de croissance qui avaient porté le marché tout près de ses plus hauts niveaux.Dans ce contexte très dégradé, l'industrie automobile européenne s'inquiète désormais d'un éventuel échec des négociations sur un accord post-Brexit entre l'UE et le Royaume-Uni. Elle a averti lundi qu'un tel scénario représenterait pour elle une perte commerciale estimée à 110 milliards d'euros sur cinq ans qui s'ajouterait à la perte de production liée à la pandémie qu'elle évalue à 100 milliards d'euros.Au palmarès des constructeurs, le groupe Volkswagen (avec Skoda, Audi, Seat et Porsche), toujours incontestable numéro un européen, a vu ses livraisons chuter de 24,3% en août. Mais sur huit mois sa part de marché a encore progressé de 0,8 point, à 26,1%. Il devance nettement son dauphin PSA, dont la part de marché à chuté de 1,6 point, à 15,3%, depuis le début de l'année.Le groupe Renault complète le podium européen, mais a également davantage baissé que la moyenne entre janvier et août, sa part de marché reculant de 0,4 point à 11,5%.