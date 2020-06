Créé il y a deux ans, AFC-Collection propose une formule d'aménagement de votre intérieur par un professionnel, ce y compris la location du mobilier. "Bien utile en cette époque de coronavirus, avec ce que ça implique de rentrées financières limitées et de diminution des coûts", disent les promoteurs.

Comment bénéficier d'un bel intérieur digne d'un architecte sans dépenser des fortunes ? , s'est un jour demandé Audrey Joris, cofondatrice d'AFC-Collection (pour Affordable Furniture Collection) et fille de Michèle Sioen, la CEO de la firme textile Sioen Industries. Par le leasing avec option d'achat, fut la réponse. " Nous visitons le domicile ou l'entreprise du client afin de mieux identifier ses goûts et ses besoins, explique Audrey Joris. Ensuite, nous proposons un plan d'aménagement intérieur. Après approbation, nous nous occupons de la peinture, du mobilier et de tous les détails. " Il ne reste plus au propriétaire qu'à confier ses clefs pour retrouver, quelque temps après, son intérieur complètement refait selon ses choix : " boho ", épuré, éclectique, etc. La start-up vise à la fois le marché des particuliers et le B to B. "Avoir un bureau avec un cachet qui correspond à l'entreprise devient de plus en plus important pour celle-ci, analyse Augustin Bown, l'autre cofondateur. Il y a aussi les jeunes qui s'installent en ville et se soucient de l'apparence de leur intérieur. Tout le monde aime vivre dans un environnement agréable, mais nous avons constaté que seulement 1 % de la population utilise un professionnel pour l'aménager. Notre objectif est de rendre accessibles les services d'un expert de la décoration. Et une formule de location avec option d'achat y contribue. " Les entreprises et particuliers peuvent choisir entre des plans de location de trois, quatre ou cinq ans, avec un loyer mensuel démarrant à 225 euros tout compris, avec services de l'expert, meubles et décoration. Au bout de la location, si le client désire devenir propriétaire de ses meubles, il payera 5% de valeur résiduelle. Sur le site d'AFC-Collection, un peu plus d'une centaine d'articles sont, en outre, proposés à la vente. Il y a un peu de tout, avec une touche d'inédit ou d'originalité qu'on trouve difficilement dans les magasins classiques d'ameublement ou de décoration. Cela va du vase en corail pour tulipes (219 euros) à la lampe en palmier dorée (1.320 euros) en passant par la chaise imprimée en 3D (400 euros) et les appliques en verre de Murano (950 euros). Audrey Joris et Augustin Bown, grands chineurs, ont également la réputation de redonner vie aux objets. " Mais on s'est assez vite rendu compte que le 100% chiné n'était pas suffisamment rentable, très compliqué à grande échelle et que notre clientèle recherche surtout du neuf avec des touches d'ancien afin de donner un aspect plus personnel aux intérieurs, tempère Augustin Bown. Notre offre est donc passée à un mix de pièces anciennes et de pièces neuves des marques qu'on représente. " " Jusqu'à présent, nous avons réussi à croître complètement de manière organique, sans l'aide d'investisseurs, s'enorgueillit Audrey Joris. Nous avons souscrit un prêt il y a quelques mois via The Birdhouse, l'accélérateur de start-up de Belfius. Nous sommes également suivis et assistés par un comité consultatif externe. " Visiblement, la période de confinement n'a pas trop perturbé le décollage d'AFC- Collection. Au contraire. " Nos ventes au premier trimestre 2020 ont triplé par rapport à la même période l'an dernier, raconte Augustin Bown. La crise du Covid-19 aura bien sûr un impact négatif sur le reste de l'année, mais en période de rentrées financières limitées et d'économies, notre formule de location avec option d'achat est une bonne opportunité pour affiner l'image de votre entreprise. " Quels sont les plans pour le futur ? " Notre prochaine étape est l'ouverture d'une boutique 3D. Le particulier ou l'entreprise pourra télécharger les plans de sa maison ou de son bureau via la plateforme et remplir un questionnaire afin de cerner ses envies. Un rendez-vous sera ensuite pris dans cette boutique 3D pour peaufiner ensemble l'intérieur. Après quoi, nous pourrons commencer à travailler, avant de retrouver à nouveau le client en ligne pour qu'il puisse, via notre plateforme, expérimenter son intérieur en 3D. "Par Roel Van Espen et François Hubert.