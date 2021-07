Devenir enseignant, menuisier ou boulanger, et pourquoi pas? Actiris publie lundi une liste de plus de 40 filières d'études permettant d'accéder à des métiers en pénurie.

A la sortie des écoles, les rhétoriciens ont parfois du mal à choisir une profession, tout comme les adultes en réorientation de carrière. Pour les aider à trancher, Actiris publie la liste des études menant à des métiers en pénurie. "Par essence, ces filières offrent beaucoup de débouchés et consistent en quelque sorte en une garantie d'emploi", argumente l'office bruxellois de l'emploi.

Au total, la liste reprend plus de 40 orientations dans des domaines tels que la construction, l'électricité, la cuisine, la boulangerie, la médecine, la logopédie, la métallurgie, la menuiserie ou encore l'enseignement.

Les chercheurs d'emploi qui décident de suivre une formation peuvent sous certaines conditions continuer à percevoir des allocations de chômage pendant la durée de leurs études. L'année dernière, plus de 9.000 chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris se sont ainsi lancés dans une formation ou un apprentissage en alternance.

La liste complète des études menant à des métiers en pénurie est disponible sur le site https://www.actiris.brussels

