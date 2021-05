Lufthansa demande mardi à son assemblée générale le feu vert pour une augmentation du capital de 5,5 milliards d'euros maximum afin de rembourser les aides publiques qui ont permis au premier groupe européen de transport aérien d'éviter la faillite en pleine crise du Covid-19.

Les actionnaires - dont l'Etat allemand, qui détient 20% depuis le sauvetage - permettront à la compagnie de "retourner à la stabilité financière", fait valoir le patron Carsten Spohr selon le texte de son discours transmis en amont de l'assemblée qui a débuté à 10h00 locales.

La "plus grande partie" des recettes de l'émission de nouvelles actions, dont ni le montant final ni la date n'ont été décidés, servira à "rembourser" les aides publiques, ajoute-t-il.

La levée interviendra "cette année ou l'année prochaine" dépendant "du soutien des marchés" et le montant sera "aussi petit que possible", a indiqué la semaine passée le directeur financier Remco Steenbergen.

Une telle opération est généralement impopulaire chez les actionnaires, car elle fait mécaniquement baisser la valeur des titres en circulation.

Mais la direction table sur l'approbation des actionnaires.

Lufthansa a jusqu'ici utilisé 2,5 milliards d'euros sur le montant de 6,8 milliards du plan de sauvetage allemand, dont 300 millions d'euros représentaient la prise de participation publique. Le groupe en a remboursé un milliard en février.

Le groupe, qui compte aussi les compagnies Swiss, Austrian Airlines et Brussels Airlines a, comme l'ensemble du secteur aérien, lourdement souffert des conséquences de la pandémie.

En 2020, la perte nette avait atteint 6,7 milliards d'euros, un record. Au premier trimestre cette année, Lufthansa a encore perdu un milliard.

En phase de restructuration, le transporteur va se séparer d'ici 2023 de 150 appareils, et a déjà supprimé près de 25.000 emplois en un an.

