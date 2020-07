Accord entre Eleven Sports et la RTBF sur les droits médias

Eleven Sports - qui détient les droits médias de la Pro League jusque 2025 - a conclu un accord avec la RTBF autour des résumés des matches du samedi et du dimanche soir et de l'émission La Tribune pour les cinq prochaines années, annoncent les deux acteurs vendredi. L'accord devrait également permettre de voir plus de football féminin à la télévision.