La "réunion de la dernière chance" dans le secteur du commerce alimentaire a permis d'aboutir à un préaccord, a déclaré jeudi Kris Vanautgaerden, du syndicat chrétien ACV (CSC). Les syndicats défendront le texte devant leur banc syndical.

Les syndicats avaient menacé avant cette dernière rencontre de mener des actions pouvant menacer l'approvisionnement des magasins. On n'en arrivera probablement pas là : "Nous sommes parvenus à un accord de principe dans la nuit de mercredi à jeudi", a déclaré M. Vanautgaerden. "Le chocolat et les spéculoos seront donc dans les magasins pour la Saint-Nicolas."

Selon l'accord préliminaire, les travailleurs concernés bénéficieront de l'augmentation salariale maximale de 0,4 %, avec effet rétroactif au début de 2021. Il existe également des accords sur une prime corona qui variera de 200 à 500 euros. Et dans les entreprises, des efforts seront fournis pour un travail plus soutenable. Les accords antérieurs sur le Régime de Chômage avec Complément d'entreprise (RCC, l'ancienne pension anticipée), le crédit-temps et l'emploi de fin de carrière seront prolongés.

Pour le syndicat chrétien, il s'agit d'un accord équilibré. "Les travailleurs des petites et grandes entreprises y trouveront leur compte", a déclaré Kris Vanautgaerden. "Les trois syndicats défendront l'accord de principe auprès de leurs bases".

Le comité paritaire pour les travailleurs du commerce alimentaire (CP 119) comprend un groupe d'environ 35.000 travailleurs, dont le personnel des dépôts des grandes chaînes de supermarchés, mais aussi de plus petites entreprises comme des magasins de quartier ou des bouchers.

Le 22 novembre, les syndicats feront savoir aux employeurs si les bancs syndicaux ont approuvé le préaccord.

